"Вероятно ночью будут подтягивать войска с топливом и боеприпасами": ВСУ просят украинцев предоставлять данные о передвижении российской техники

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.



Там обратились к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей.



"Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей", - говорится в заявлении.

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