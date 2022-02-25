"Вероятно ночью будут подтягивать войска с топливом и боеприпасами": ВСУ просят украинцев предоставлять данные о передвижении российской техники
Украинские войска просят граждан рассказывать о перемещении войск РФ
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Там обратились к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей.
"Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей", - говорится в заявлении.
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