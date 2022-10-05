Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Военное руководство РФ думает о применении ядерного оружия и сейчас этот вопрос лежит на весах. Ответ будет зависеть от того, где и как мы наступаем, какие последствия будут от того, что мы будем освобождать. То, что они обсуждают применение ядерного оружия - это факт . Об этом говорят наши и западные спецслужбы", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что наша задача не допустить ядерный удар со стороны России.

"Это будет по тем территориям, что мы освобождаем - вероятнее, да. Сейчас мало кто знает, какое решение будет принято. Я уверен, что даже Путин этого не знает, но то, что вопрос ядерного удара лежит на весах - это факт" , – отметил Костенко.

3 октября министр обороны Великобритании Бен Волес подчеркнул, что возможность использования Путиным ядерного оружия существует, но она маловероятна.

Президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать готовность применения ядерного оружия с помощью ядерного испытания на границе с Украиной

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