Вероятно, что ядерное оружие может быть использовано на освобождаемых территориях - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко отметил, что применение Путиным ядерного оружия – это реальность
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Военное руководство РФ думает о применении ядерного оружия и сейчас этот вопрос лежит на весах. Ответ будет зависеть от того, где и как мы наступаем, какие последствия будут от того, что мы будем освобождать. То, что они обсуждают применение ядерного оружия - это факт . Об этом говорят наши и западные спецслужбы", - подчеркнул Костенко.
Полковник СБУ также добавил, что наша задача не допустить ядерный удар со стороны России.
"Это будет по тем территориям, что мы освобождаем - вероятнее, да. Сейчас мало кто знает, какое решение будет принято. Я уверен, что даже Путин этого не знает, но то, что вопрос ядерного удара лежит на весах - это факт" , – отметил Костенко.
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