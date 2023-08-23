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"Вероятно, бои будут продолжаться и в 2025 году": Згурец назвал три сценария по поводу предстоящего войны в Украине

23 августа, 2023 среда
09:44
Война с Россией Сергей Згурец

Есть три версии по поводу предстоящего войны с РФ - наиболее вероятная: боевые действия будут продолжаться и в 2024, и в 2025 годах. Поэтому Запад должен настраиваться на долгосрочную помощь Украине

Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Эспрессо.

"США нам дали в военном смысле около $40 млрд - это 5% или меньше оборонного бюджета. За 5% украинская армия делает ту работу, которую должны делать все страны НАТО и США, сдерживая РФ. За эти незначительные средства с точки зрения финансового потенциала мы обеспечиваем безопасность Европы, прежде всего, через оплату этой кампании жизнями военных", - сказал он.

По мнению Згурца, финансовый вопрос для США и европейцев не является критическим.

"То, что Европа устала – это преувеличение. И относительно значительных средств, которые выделяются для Украины тоже. Есть три версии будущего. Первая – обе страны не могут достичь победы, есть истощение и нужно договариваться. Вторая – нужно дождаться, каким образом будут завершены наступательные действия, как это повлияет на позиции РФ и Украины на конкретном театре военных действий. Третья концепция, мне кажется, наиболее вероятна и правильная - боевые действия будут продолжаться и в 2024, и в 2025 годах", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что европейские страны должны настраиваться на долгосрочную помощь Украине.

"Эти пробуксовки первого этапа наступательных действий были вызваны недостаточным количеством переданного вооружения, задержки с передачей оружия, нехваткой боеприпасов. Также реализацией концепции, которую ни одна страна НАТО не реализовала бы - наступление без активного доминирования в воздухе. другой трек по общению с европейцами. Хотя общение должностных лиц вполне адекватно - мы просто думаем, что то, что пишут медиа является отражением действий тех или иных стран. Пока демонстрируется полная поддержка Украины относительно наступательных действий и обеспечении нас всеми необходимыми силами и средствами" , - Подытожил Згурец.

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