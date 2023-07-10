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Вероятнейший сценарий на ЗАЭС - не радиационная авария, а нанесение максимального экономического ущерба Украине, - эксперт по атомной энергетике

10 июля, 2023 понедельник
13:28
Война с Россией

Людвиг Литвинский, эксперт по атомной энергетике, считает, что теракт на ЗАЭС не будет иметь глобальных последствий, но уменьшит на 25% энергогенерирующих мощностей Украины

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Происходящее на ЗАЭС не оставляет без изменений опасность вокруг станции. По моему мнению, наиболее вероятный сценарий – это не радиационная авария, а нанесение максимального экономического ущерба Украине при "жесте доброй воли" врага, к которому он сейчас готовится. Подрыв оккупантами хранилища отработанного топлива не будет иметь глобальных последствий. Загрязнение произойдет только вблизи самого хранилища. В худшем случае затронет город-спутник Энергодар. Однако это не является целью противника, потому что ни какого военного преимущества подобные действия ему не дадут", - отметил эксперт по атомной. энергетики.

Людвиг Литвинский добавил, что именно нанесение экономического ущерба Украине и будет главной целью захватчиков, поскольку именно это они осуществляют в течение года, пытаясь вывести из строя как можно больше энергогенерирующих мощностей на территории Украины.

"Действительно опасность есть и сохраняется – выведение из строя нескольких или всех энергоблоков на ЗАЭС. Надеюсь, что к радиационным последствиям это не приведет. Скорее всего, из строя будут выведены электрооборудование, турбинный цех и прочее. Принципиально это можно компенсировать с точки зрения радиационной аварии, а вот компенсировать 25% генерирующих мощностей Украины будет гораздо сложнее", – отметил Литвинский.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. После чего в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. А уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейский Союз, в котором говорилось, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, зафиксировав на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом".

Также 7 июля стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

8 июля стало известно, что на территорию оккупированной ЗАЭС 6 июля прибыл первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

В то же время украинская разведка отмечала , что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения.

10 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированной Запорожской области российские захватчики начали минировать критическую инфраструктуру. По его информации, на Запорожской АЭС в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения.

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Экономика
Энергодар
атомная энергетика
Запорожская АЕС
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