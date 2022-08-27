Верный друг Путина Си Цзиньпин ждет момента, чтобы вернуть свои исконные территории, - Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Китай занял выжидательную позицию по поводу российско-украинской войны
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Си уже видит этот труп, проплывающий по реке под его ногами. И он просчитывает геополитические последствия случившегося. Всем известны огромные территориальные претензии Китая на территории России - от Тихого океана до того, что они называют "Северное море", - отметил Пионтковский.
Политолог отметил, что в Китае считают, что некоторые территории России являются исконными китайскими землями.
"Даже не о претензиях идет речь. Это – извечные китайские земли, так учат с детства маленьких китайцев во всех учебниках. Я как-то и сам спрашивал у китайских коллег: "А почему вы являетесь таким стратегическим партнером России, а во всех учебниках эти территории определяют как китайские?" Они отвечают: "Понимаете, мы огромная страна. Миллиард новых учебников с измененными картами – это неподъемные для нас затраты", - добавил он.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- Китайский лидер Си Цзиньпин намерен в сентябре отправиться в Центральную Азию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главами государств региона на региональном саммите.
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