Вернувшись из-за границы, украинцы сравнили жизнь там и на Родине

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

Результаты опроса свидетельствуют, что больше всего людям нравится график работы магазинов, соотношение цена-качество в сфере красоты и диджитализация услуг в Украине.

"Кроме этого украинцы лучше оценили дома менталитет и уклад жизни, а также людей и взаимоотношения, размер коммунальных тарифов и возможности собственного развития", - говорится в сообщении.

За границей украинцам больше понравилось обустройство городов, соблюдение законов, размеры зарплаты, сортировка мусора и создание условий для людей с инвалидностью.

Приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb