Вернувшись из-за границы, украинцы сравнили жизнь там и на Родине
Украинцы, вернувшиеся из-за границы, рассказали, в каких сферах дома лучше. График работы магазинов и диджитализация услуг – в топе. Опрос проводился платформой Gradus Research
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.
Результаты опроса свидетельствуют, что больше всего людям нравится график работы магазинов, соотношение цена-качество в сфере красоты и диджитализация услуг в Украине.
"Кроме этого украинцы лучше оценили дома менталитет и уклад жизни, а также людей и взаимоотношения, размер коммунальных тарифов и возможности собственного развития", - говорится в сообщении.
За границей украинцам больше понравилось обустройство городов, соблюдение законов, размеры зарплаты, сортировка мусора и создание условий для людей с инвалидностью.
- Приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards.
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