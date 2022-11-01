Вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова поехать в ЕС на зиму

Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

"Если кто-то уехал в Украину, живет в Украине, но уже получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не разрешают ему остаться на зиму в Украине", - сказал Ракушан.

Чешский министр подчеркнул, что в Европейский Союз с началом полномасштабной войны России в Украине прибыло около 4,3 млн беженцев из нашей страны. Пятая часть – уже вернулась домой.

Вит Ракушан прогнозирует, что с началом зимы количество беженцев в Евросоюзе может возрасти до 5 миллионов.