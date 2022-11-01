Вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова поехать в ЕС на зиму
Вернувшиеся в Украину из Евросоюза беженцы, имеющие временную защиту, смогут снова поехать в ЕС на зимовку
Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.
"Если кто-то уехал в Украину, живет в Украине, но уже получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не разрешают ему остаться на зиму в Украине", - сказал Ракушан.
Чешский министр подчеркнул, что в Европейский Союз с началом полномасштабной войны России в Украине прибыло около 4,3 млн беженцев из нашей страны. Пятая часть – уже вернулась домой.
Вит Ракушан прогнозирует, что с началом зимы количество беженцев в Евросоюзе может возрасти до 5 миллионов.
- Напомним, Великобритания и Северная Ирландия передали львовским спасателям парк пожарно-спасательной техники.
- Ирландия намерена потратить более 1 миллиарда евро на размещение украинских беженцев в 2023 году.
- В МВД Эстонии объявили об усилении контроля над беженцами из Украины, чтобы улучшить предоставление им социальных услуг и лучше оценить способность Таллинна принимать их в будущем.
- Болгария продлила программу пребывания для беженцев из Украины на неограниченный срок.
- С 1 ноября в Австрии был отменен бесплатный проезд для украинских беженцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное