Об этом президент написал в телеграме .

Он также напомнил, что именно с Крыма девять лет назад началась военная агрессия РФ.

"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины", - написал Зеленский.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также заявил , что Украина обязательно вернет полуостров.

"В День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя хочу сказать, что мы обязательно вернем и вернемся", - пишет он.