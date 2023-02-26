Вернув Крым, мы восстановим мир, - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма
В воскресенье, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг "вернется в каждый уголок страны"
Об этом президент написал в телеграме .
Он также напомнил, что именно с Крыма девять лет назад началась военная агрессия РФ.
"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины", - написал Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также заявил , что Украина обязательно вернет полуостров.
"В День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя хочу сказать, что мы обязательно вернем и вернемся", - пишет он.
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