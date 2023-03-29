Вернуться домой после войны планирует всего 3,5 млн украинцев, - исполнительный директор UIF Денисенко
Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко сообщил, что по результатам социологического опроса только 50% украинских беженцев готовы вернуться в Украину после окончания войны
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Ключевым вопросом, который мы задавали в социологическом опросе, звучало о том, планируют ли выехавшие из Украины знакомые или родственники вернуться после окончания войны. Только 36% украинцев утвердительно говорят, что при любых обстоятельствах их родные вернутся в Украину. Еще 32% говорят, что могут вернуться, если в стране будет безопасно и будут рабочие места.
Украины вернутся более 50% уехавших из страны украинцев", - пояснил Денисенко.
Аналитик подчеркнул, что главным фактором для возвращения в Украину должна стать безопасность
"Уже сейчас мы понимаем, что при благоприятных условиях в Украину вернутся 3,5 млн украинцев, которые выехали из страны. Эта цифра еще очень оптимистичная. Людей будет спланировать возвращаться безопасность в стране. Это является главным фактором", - добавил он.
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