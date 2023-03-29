Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ключевым вопросом, который мы задавали в социологическом опросе, звучало о том, планируют ли выехавшие из Украины знакомые или родственники вернуться после окончания войны. Только 36% украинцев утвердительно говорят, что при любых обстоятельствах их родные вернутся в Украину. Еще 32% говорят, что могут вернуться, если в стране будет безопасно и будут рабочие места.

Украины вернутся более 50% уехавших из страны украинцев", - пояснил Денисенко.

Аналитик подчеркнул, что главным фактором для возвращения в Украину должна стать безопасность

"Уже сейчас мы понимаем, что при благоприятных условиях в Украину вернутся 3,5 млн украинцев, которые выехали из страны. Эта цифра еще очень оптимистичная. Людей будет спланировать возвращаться безопасность в стране. Это является главным фактором", - добавил он.

