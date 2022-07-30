Вернуть родных домой: в Киеве прошла акция семей защитников Азовстали
Сегодня, 30 июля, в Киеве прошла акция семей защитников Азовстали
Об этом сообщает Общественное.
Сообщается, что на Софийской площади собралось около сотни человек. Жены и близкие украинских защитников просили власти обратить внимание на то, как российские оккупанты поступают с пленными украинскими военными.
Катерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, обратилась ко всему цивилизованному миру, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма.
Она рассказала, что разочарована, потому что, когда защитники Азовстали сложили оружие, международные организации, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
- Напомним, по сообщению украинской разведки, 28 июля теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных. Зеленский отреагировал и сказал, что Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, а удар по Оленовке – сознательное массовое убийство украинских военнопленных, более пятидесяти погибших.
- Патронатная служба "Азова" просит не реагировать на распространенные россМИ фамилии пострадавших в результате теракта в Оленивке
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное