Вернуть родных домой: в Киеве прошла акция семей защитников Азовстали

Об этом сообщает Общественное.

Сообщается, что на Софийской площади собралось около сотни человек. Жены и близкие украинских защитников просили власти обратить внимание на то, как российские оккупанты поступают с пленными украинскими военными.

Катерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, обратилась ко всему цивилизованному миру, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма.

Она рассказала, что разочарована, потому что, когда защитники Азовстали сложили оружие, международные организации, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, по сообщению украинской разведки, 28 июля теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных. Зеленский отреагировал и сказал, что Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, а удар по Оленовке – сознательное массовое убийство украинских военнопленных, более пятидесяти погибших.

Патронатная служба "Азова" просит не реагировать на распространенные россМИ фамилии пострадавших в результате теракта в Оленивке

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