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OPINION

Вернуть Крым гораздо легче, чем вернуть Луганск и Донецк

Виктор Андрусив
13 мая, 2023 суббота
14:02
Мнение

Существует очень много неправильных иллюзий и фантазий по поводу того, как мы будем возвращать аннексированный Россией полуостров

У нас, к сожалению, немного повышенное внимание к Крыму в рамках войны. Да, возвращение Крыма — это в символическом измерении чувствительное поражение РФ, большее чем возвращение Луганска и Донецка. И меня в некоторой степени даже смущает этот чрезмерный интерес к Крыму и почти полное отсутствие интереса к возвращению Луганска и Донецка. Иногда я боюсь, что в восприятии многих украинцев Луганск и Донецк — не Украина. Это не так.

Вместе с тем, существует очень много неправильных иллюзий и фантазий о том, как мы будем возвращать Крым. Большинство представляет, как наши танки врываются на территорию полуострова, мы ведем бои за Севастополь. По-моему, подобный сценарий был бы катастрофой с точки зрения наших потерь, и на самом деле в нем нет никакой потребности.

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Основной сценарий возвращения Крыма – это оперативное окружение. Если наши войска прорвутся к Азовскому морю и перережут коридор, мы сможем уничтожить крымский мост и взять под контроль акваторию моря противокорабельными ракетами, то Крым и вся южная группировка российских войск попадет в оперативное окружение. В этих условиях у Путина будет два варианта: либо применить тактический ядерный удар или начать переговоры о выходе из Крыма и юга Украины.

Россияне провели моделирование и увидели, что последствия применения ядерного оружия будут для них катастрофическими. Во-первых, они лишатся поддержки Китая, который не сможет это оправдать, и которому не выгодна ядерная эскалация в условиях, когда он проиграет по объемам вооружения. Во-вторых, это снимет какие-либо ограничения для Запада.

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Ядерный тактический удар маловероятен, хоть и шансы сохраняет. Я об этом не раз писал. Сами россияне провели моделирование и увидели, что последствия применения ядерного оружия будут для них катастрофическими. Во-первых, они лишатся поддержки Китая, который не сможет это оправдать, и которому не выгодна ядерная эскалация в условиях, когда он проиграет по объемам вооружения. Во-вторых, это снимет все ограничения для Запада. Маленький ядерный взрыв сделает Запад непосредственным участником войны. Сами американцы предупреждали россиян, что на применение ядерки они будут отвечать не ядерным ракетным ударом, например по черноморскому флоту РФ. То есть, Путин ничего не выиграет от ядерного удара, а только еще больше потеряет. Поэтому остается второй сценарий – это наш любимый жест доброй воли.

Россияне тоже хорошо это знают, потому поверьте, они готовятся именно против такого сценария. И даже при условии нашего выхода на берег Азовского моря они готовятся держать оборону так долго, как это будет возможно. В любом случае я стараюсь вам донести мысль, что для возвращения Крыма не нужно вторгаться танками на полуостров. В этом плане мне даже кажется, что вернуть его гораздо легче, чем вернуть Луганск и Донецк.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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