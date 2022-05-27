Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и об угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов я в своих постах не излагал, а наоборот способствовал решению нескольких угрожающих ситуаций. В том числе благодаря личному присутствию. Людям на фронте нужна правда, поддерживать их нужно личным присутствием на передовой, там, где опасно, и пониманием реальных проблем", - написал он.

Журналист считает такие действия ОП местью и попыткой отстранить его от объективного освещения ситуации. Бутусов требует от руководства ОП пересмотреть свои указания и отменить распоряжение.

"Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации, и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца, и вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то боится. Война - это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже, и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета, и мешает освещать войну там, где она чувствуется труднее всего. Конечно, информации у меня с фронта меньше не станет, но будет больше времени на аналитику", – добавил он.

Нардеп от "Слуги Народа" Марьяна Безугла потребовала "перезагрузки" СБУ в случае, если ведомство ничего не сделает в отношении журналиста Юрия Бутусова.

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