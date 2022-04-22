"Вернулся за часами": нардеп Суркис, выехавший за границу после вторжения РФ, задержан на границе, - УП
Нардеп и один из владельцев ФК "Динамо" Григорий Суркис, выехавший из Украины после начала полномасштабного вторжения, задержан на пограничном пункте пропуска Краковец
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники.
По данным источника, Суркис вывозил 13 часов. Они не были указаны в декларации.
"На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно", - пишут журналисты.
- Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его брат, нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис находится в Украине .
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