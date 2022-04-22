"Вернулся за часами": нардеп Суркис, выехавший за границу после вторжения РФ, задержан на границе, - УП

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники.



По данным источника, Суркис вывозил 13 часов. Они не были указаны в декларации.



"На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно", - пишут журналисты.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его брат, нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис находится в Украине .