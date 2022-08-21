"Вернулся с войны, защитил свои пояса и свою страну": как мир реагирует на победу Усика
Еспресо.TV собрал самые яркие реакции на победу Александра Усика над Энтони Джошуа
Мэр Киева, эксчемпион мира Виталий Кличко
Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри
"Только что посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-сверхтяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были и дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда", - написал Фьюри.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни
"Респект Усику. Вернулся с войны, защитил свои пояса и свою страну", - написал Хейни.
Президент Украины Владимир Зеленский
Тренер Тедди Атлас
"Раздельное решение? Пожалуйста, заберите у этого судьи лицензию и больше никогда не позволяйте ему приближаться к карточке результатов", - написал Атлас.
Эксчемпион мира Леннокс Льюис
"Великолепный бой Усика. Поздравляю с победой. Однозначно заслужил. Джошуа тоже хорошо себя показал, не расстраивайся. Есть еще большие бои, которые мы хотим увидеть", - написал Льюис.
Бывший чемпион мира Тони Белью
"У Усика серьезный набор, будьте уверены. Джошуа местами был очень хорошим, но Усик – лучший боец P4P в мире. Его навыки на другом уровне. Поверьте, только размер победит этого великого человека", - пишет Белью.
- 21 августа украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа во втором бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.
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