"Вернулся с войны, защитил свои пояса и свою страну": как мир реагирует на победу Усика

Мэр Киева, эксчемпион мира Виталий Кличко

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри

"Только что посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-сверхтяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были и дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда", - написал Фьюри.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни

"Респект Усику. Вернулся с войны, защитил свои пояса и свою страну", - написал Хейни.

Президент Украины Владимир Зеленский

Тренер Тедди Атлас

"Раздельное решение? Пожалуйста, заберите у этого судьи лицензию и больше никогда не позволяйте ему приближаться к карточке результатов", - написал Атлас.

Эксчемпион мира Леннокс Льюис

"Великолепный бой Усика. Поздравляю с победой. Однозначно заслужил. Джошуа тоже хорошо себя показал, не расстраивайся. Есть еще большие бои, которые мы хотим увидеть", - написал Льюис.

Бывший чемпион мира Тони Белью

"У Усика серьезный набор, будьте уверены. Джошуа местами был очень хорошим, но Усик – лучший боец P4P в мире. Его навыки на другом уровне. Поверьте, только размер победит этого великого человека", - пишет Белью.

21 августа украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа во втором бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.

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