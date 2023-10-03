Вернулись на брачный сезон: 200 пингвинов "оккупировали" метеомплощадку на станции "Вернадская"
Пингвины заняли метеоплощадку украинских метеорологов возле станции "Академик Вернадский". Животные массово возвращаются на брачный сезон - сейчас их там почти 200
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
"Возле "Вернадского" пингвины оккупировали рабочее пространство – метеомайданчик с разными приборами. Наши ученые в шоке и не знают, как им дальше проводить наблюдения и отправлять информацию в мировые базы данных. Конечно, мы шутим", – говорится в сообщении.
Фото: Национальный антарктический научный центр
Как рассказали полярники, больше всего пернатым пришлись по вкусу осадомер (специальное ведерко, в котором накапливаются осадки) и актинометрический комплекс, измеряющий уровень солнечной радиации.
Фото: Национальный антарктический научный центр
"Полярники и пингвины прекрасно сосуществуют здесь вместе. Наши метеорологи спокойно пробираются к своим приборам и снимают нужные показатели, стараясь не вспугнуть пернатых. Те же привыкли к таким "двуногим" соседям и почти на них не реагируют", - отмечают в научном центре.
Фото: Национальный антарктический научный центр
На острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", находятся более 2,6 тысячи пингвинов.
"Они пока не будут гнезда, потому что локации и стройматериалы еще покрыты снегом, но уже активно занимают места. А именно на нашей метеомплощадке", - говорят ученые.
Фото: Национальный антарктический научный центр
- 14 сентября в украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" вернулись 600 пингвинов. Полярники тогда полагали, что "это только начало".
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