Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что после неудачного переворота Пригожин посещает Беларусь.

"Из тех ИПСО и троллинга, что мы видим, чем занимаются вагнеровцы на границах стран-членов НАТО и ЕС, это один из инструментов, которые они используют и выполняют сегодня. А вообще занимаются собственными делами, в частности бизнес-проектами", — сообщил Юсов в эфире телемрафона.

Андрей Юсов считает, что террористическая организация "не идеологическая структура, там главный интерес — меркантильный", а сейчас ЧВК Вагнер вернулась к деятельности, занимавшейся до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мнения журналистов, что через полгода в России может произойти еще один мятеж или Пригожин погибнет, представитель ГУР прокомментировал:

"И такие прогнозы могут на чем-то основываться, но жизнь и реальность иногда смелее и интереснее, чем любые прогнозы".

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать их заработную плату.