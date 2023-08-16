Вернулись к "бизнес-проектам": украинская разведка о том, чем сейчас занимаются вагнеровцы и Пригожин
Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин наносит визиты в Беларусь, а его наемники вернулись в "бизнес-проекты", которыми занимались до полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что после неудачного переворота Пригожин посещает Беларусь.
"Из тех ИПСО и троллинга, что мы видим, чем занимаются вагнеровцы на границах стран-членов НАТО и ЕС, это один из инструментов, которые они используют и выполняют сегодня. А вообще занимаются собственными делами, в частности бизнес-проектами", — сообщил Юсов в эфире телемрафона.
Андрей Юсов считает, что террористическая организация "не идеологическая структура, там главный интерес — меркантильный", а сейчас ЧВК Вагнер вернулась к деятельности, занимавшейся до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Мнения журналистов, что через полгода в России может произойти еще один мятеж или Пригожин погибнет, представитель ГУР прокомментировал:
"И такие прогнозы могут на чем-то основываться, но жизнь и реальность иногда смелее и интереснее, чем любые прогнозы".
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать их заработную плату.
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