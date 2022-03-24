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Вернулись домой: в Польше нехватка мужской украинской рабочей силы, - исследование агентства трудоустройства

24 мартa, 2022 четверг
14:24
Мир стройка

Польские предприятия испытывают нехватку мужской рабочей силы из-за массового возвращения украинских мужчин на Родину

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Это произошло в результате массового возвращения в Украину более 285 тыс. граждан, большинство из которых лица мужского пола. По этой причине прекратился приток мужской рабочей силы, что значительно отразилось на рынке труда Польши, где, как известно, сейчас около 70% предложений работы для иностранцев ориентированы именно на мужчин.

По предварительной информации, самый большой дефицит испытала строительная отрасль. Раньше там работало около 400 тыс. граждан Украины. Агентство трудоустройства сообщает о нехватке строителей, водителей, маляров и штукатур.

"В целом не хватает работников на предприятиях на места, где важная физическая сила – это тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности", – сообщают в пресс-релизе аналитического центра.

Польские работодатели сейчас воюют за оставшихся на территории Польши мужчин. А также за тех, кто может выехать из Украины (студенты, многодетные родители).
В частности, поляки предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей. Кроме того, агентства трудоустройства начали диалог с клиентами об увеличении количества вакансий для женщин.

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