"Вернулась из отпуска": Резников рассказал, как его помощница в Египте общалась с "многими россиянами"
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его помощница во время отпуска в Египте "встретила много россиян", рассказывающих о своем отношении к Украине и российских реалиях
Об этом Резников сказал в интервью LB.ua.
"Моя помощница вернулась из отпуска из Египта, встретила там много россиян, из Сибири. Они имели абсолютно дружеское отношение к украинцам и занимались ростом курса рубля к доллару", - сказал Резников.
По словам министра обороны Украины, российские собеседники его помощницы в Египте также сообщили об опасениях по поводу запрета у РФ покупать доллары за рубли.
"В них ходят слухи, что им вообще запретят делать обмен на доллары, чтобы жить в парадигме рубля. Фактически, чтобы скрыть курсовую зависимость, чтобы люди не видели резкого ухудшения", - сказал Резников.
В то же время Резников не назвал фамилию своей заступницы, которая в Египте общалась с россиянами.
- Напомним, ранее Резников заявил, что количество войск РФ на границе Украины является соразмерным с количеством в апреле 2021 года , однако назвал "несоразмерной" реакцию на текущую ситуацию.
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