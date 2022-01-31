"Вернулась из отпуска": Резников рассказал, как его помощница в Египте общалась с "многими россиянами"

Об этом Резников сказал в интервью LB.ua.



"Моя помощница вернулась из отпуска из Египта, встретила там много россиян, из Сибири. Они имели абсолютно дружеское отношение к украинцам и занимались ростом курса рубля к доллару", - сказал Резников.



По словам министра обороны Украины, российские собеседники его помощницы в Египте также сообщили об опасениях по поводу запрета у РФ покупать доллары за рубли.



"В них ходят слухи, что им вообще запретят делать обмен на доллары, чтобы жить в парадигме рубля. Фактически, чтобы скрыть курсовую зависимость, чтобы люди не видели резкого ухудшения", - сказал Резников.



В то же время Резников не назвал фамилию своей заступницы, которая в Египте общалась с россиянами.

Напомним, ранее Резников заявил, что количество войск РФ на границе Украины является соразмерным с количеством в апреле 2021 года , однако назвал "несоразмерной" реакцию на текущую ситуацию.