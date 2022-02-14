"Вернитесь к своим людям, благодаря которым получили свои заводы и состояние": Зеленский призвал олигархов вернуться в Украину на фоне возможного вторжения РФ

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.



"Я хочу обратиться, не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в этот ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины – пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого – просто площадка для денег", – заявил президент.



Зеленский также отдельно обратился ко всем представителям государства - госслужащим, народным избранникам всех уровней, "оставившим страну или планирующим в ближайшее время это сделать".



"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации - быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и стать бок о бок с украинской армией, нашей дипломатией, нашим народом", - подытожил он.

По данным издания УП, украинские олигархи и известные бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. К примеру, 13 февраля некоторые олигархи покинули страну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 14 февраля из Украины выехали 23 народных депутата .