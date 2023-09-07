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OPINION

Верните свободу слова в Украине

Ирина Геращенко
7 сентября, 2023 четверг
08:01
Мнение Ирина Геращенко

А знаете, почему ВР провалила поправку об открытых декларациях? Почему провалили поправку о декларировании советников ОП, фактически управляющих страной, и руководителей госпредприятий?

Почему в зале такой бардак? Там лазают перед трибуной в растянутых футболках хаки и не слушают обсуждения законов?

Почему Резников впервые за полтора года пришел ответить на 3 вопроса депутатов, и то в день своей отставки?

Потому что там нет журналистов. Там нет СМИ. И эта политическая цензура идет именно с Банковой. Эти самые нештатные советники, которые не будут декларироваться, неформально встречаются с журналистами и дают указания редакциям. Из конвертов финансируют анонимные ТГ, которые уродуют реальность, в том числе о работе ВР и оппозиции. И вы все знаете фамилии этих советников и советниц, работавших еще на Януковича.

Самое страшное, что сами журналисты это терпят. Никогда не видела у медиа-топов гневных постов со списком депутатов, которые голосуют за закрытую работу парламента. Отдавших канал Рада в лизинг ОП. Иначе ведь придется опубликовать фамилии "Голоса" и других слуг — вчерашних антикоррупционеров. Новые лица, на которые было столько надежд.

Когда журналисты пишут манифест "мы — не быдло", справедливо требуя прозрачности власти, они почему-то молчат о своем праве на профессию. Когда-то расследования господ Ткача и Бигуса шли на Общественном. Сейчас Общественное не удалось выдавить из себя в рамках цензурированного марафона новость о заместителе ОП, семья которого продает зеленую энергию россиянам и получает из бюджета 320 млн за это.

Общественное проводит пафосные конференции, где требует финансирования, но не права быть свободным от окрика Банковой.

Без свободы слова – вся страна будет быдлом. Бесправным, от которого скрывают заседание Рады, правду об обеспечении Армии, которому скармливают ядовитый лживый марафон контролируемых каналов.

И удивительно, что об этом молчат даже тогда, когда президент заговорил о выборах.

Страна, где Шуфрич до сих пор председатель комитета свободы слова, а журналистам это ок и заходит — вряд ли сможет это объяснить военным, как так? Разве мы быдло, чтобы свободой слова в Украине занимался Шуфрич?

Пока наша Армия борется за наше право быть в ЕС и НАТО, в тылу строят Беларусь.

Европейская Солидарность зарегистрировала постановление о возвращении к нормальному освещению деятельности ВР. Мы не быдло, мы парламент сильной, европейской страны с лучшей в мире Армией. Мы не позволим больше уничтожать парламентаризм в угоду решалам из Банковой.

Разве мы быдло, чтобы сотни миллионов гривен ваших денег уходили на финансирование канала Рада, но вы не видели заседания парламента. Так решила Банковая. Которая, кстати, не декларируется.

Призываю всех журналистов поддержать требование "ЕС" относительно прозрачных заседаний ВР, иначе о какой евроатлантической интеграции, борьбе с коррупцией и свободе слова можно говорить?

Мы не быдло? Так верните свободу слова в Украину. Уже даже декларирование вернули! А каналы включить в эфир нельзя.

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Об авторе: Ирина Геращенко, народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность"

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