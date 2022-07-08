"Вернись живым" закупил для спецназовцев 100 латвийских беспилотных комплексов Atlas
Фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных Сил Украины сотню беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas
Об этом сообщил в фейсбуке глава "ПЖ" Тарас Чмут.
Сообщается, что сотня комплексов - 300 трикоптеров и наземные станции управления ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов.
Цена закупки – 5 000 000 евро.
"Главная особенность "Атласов" - это то, что они, в отличие от привычных "Мавиков" и "Аутеллов", разрабатывались для военных нужд. А это значит, что они имеют защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстоянии от оператора" , использовать ретранслятор и несут качественную тепловизионную камеру для наблюдения ночью", – отметил Чмут.
По его словам, "первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте, обеспечивая воздушной разведкой наши Силы специальных операций".
- Напомним, что 6 июля военные Украины получили беспилотники "Аист-100". До конца лета фонд "Вернись живым" покроет потребности в подобных беспилотниках 25 подразделений ВСУ.
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