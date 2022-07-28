"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для ВСУ с начала года

Об этом сообщили на фейсбук-странице фонда.

"Более 4 000 000 000 гривен перевели нам благотворители с начала 2022 года. И это без учета криптовалюты. Большая часть средств, по состоянию на сегодня, 27 июля, поступила на счета фонда уже после полномасштабного вторжения россиян. Огромную сумму нам передали небезразличные тысячах платежей", - говорится в сообщении.

Представители фонда рассказали, что за эти деньги приобрели беспилотный комплекс Bayraktar TB2 с, в частности, тремя ударными самолетами, 25 комплексов "Аист-100", 10 беспилотников PD-2 с наземными станциями и многое другое необходимое на передовой.

8 июля "Вернись живым" сообщил , что для Вооруженных Сил Украины купили сотню беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas.

26 июля в фонде рассказали , что для Вооруженных сил Украины приобрели беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2.

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