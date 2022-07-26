"Вернись живым" приобрел для украинских военных "Байрактар"
Фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2
Об этом сообщили на facebook-странице, опубликовав соответствующее видео.
Фонд "Вернись живым" реализовал свой самый масштабный проект.
"С вашей помощью мы приобрели беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов США", - говорится в посте.
- 24 июля стало известно, что в Польше собрали 100% средств на Bayraktar для Украины – 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.
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