"Вернись живым из Украины!" Минобороны открывает call centre для родственников оккупантов
Министерство обороны Украины запускает "горячую" телефонную линию к родным и близким участников российского военного вторжения
О ее появлении сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.
"Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется "горячая" телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов. Она будет называться "Вернись живым из Украины!").
Как отмечает Геращенко, на этой "горячей линии" граждане РФ смогут узнать о том, "живы ли их родные, взяты в плен, есть ли ранения".
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"Или решить вопрос о том, когда и как Вы сможете унести тело Вашего погибшего родственника.
Если ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткое известие", - добавил Антон Геращенко.
На этот счет готовится официальное заявление Министерства обороны Украины.
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