Об этом сообщает официальный сайт "Кривбасса" .

Вернидуб подписал с клубом из Кривого Рога контракт на три года. Ассистентами главного тренера стали Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, Валерий Михайленко и Тарас Гребенюк.

Юрий Вернидуб после полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ. Приказом главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный тренер был переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

"Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям", – говорится в письме Минобороны в адрес клуба.

56-летний Вернидуб также возглавлял запорожский "Металлург", "Зарю", белорусский "Шахтер" и молдавский "Шериф". Под его руководством клуб из Тирасполя в сентябре 2021 сенсационно победил в Мадриде "Реал" в Лиге чемпионов - 2:1. Испанский клуб в итоге выиграл ЛЧ.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году.

На момент остановки чемпионата Украины из-за российской агрессии "Кривбасс" занимал второе место в первой лиге. В новом сезоне клуб будет выступать в сильнейшем украинском дивизионе.

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