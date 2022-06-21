Вернидуба назначили тренером клуба, который поручил возродить Зеленский
Футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога объявил о назначении Юрия Вернидуба новым главным тренером
Об этом сообщает официальный сайт "Кривбасса" .
Вернидуб подписал с клубом из Кривого Рога контракт на три года. Ассистентами главного тренера стали Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, Валерий Михайленко и Тарас Гребенюк.
Юрий Вернидуб после полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ. Приказом главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный тренер был переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.
"Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям", – говорится в письме Минобороны в адрес клуба.
56-летний Вернидуб также возглавлял запорожский "Металлург", "Зарю", белорусский "Шахтер" и молдавский "Шериф". Под его руководством клуб из Тирасполя в сентябре 2021 сенсационно победил в Мадриде "Реал" в Лиге чемпионов - 2:1. Испанский клуб в итоге выиграл ЛЧ.
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году.
На момент остановки чемпионата Украины из-за российской агрессии "Кривбасс" занимал второе место в первой лиге. В новом сезоне клуб будет выступать в сильнейшем украинском дивизионе.
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