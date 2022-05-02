Верхушка РФ занята сохранением режима Путина в любом виде, это необходимо всем его приспешникам, – директор ЦИАКР

Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Нас не устраивают паллиативные меры в отношении путинского режима, надо давить до конца. Сохранения этого режима в любом виде нельзя допустить, потому что вокруг этого будет большая и хитрая игра", - сказал Бадрак.



Эксперт добавил, что Украина сможет уничтожить режим Путина исключительно с помощью западных партнеров: "Дожать путинский режим можно исключительно при участии международной антипутинской коалиции. Поэтому нужно продолжать уговаривать страны, которые уже выразили свою позицию против путинского режима или хотя бы занимают отстраненную позицию", - добавил Бадрак.