Верхушка РФ занята сохранением режима Путина в любом виде, это необходимо всем его приспешникам, – директор ЦИАКР
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак подчеркнул, что Украине и западным партнерам нельзя допустить сохранения путинского режима или его трансформирования
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Нас не устраивают паллиативные меры в отношении путинского режима, надо давить до конца. Сохранения этого режима в любом виде нельзя допустить, потому что вокруг этого будет большая и хитрая игра", - сказал Бадрак.
Эксперт добавил, что Украина сможет уничтожить режим Путина исключительно с помощью западных партнеров: "Дожать путинский режим можно исключительно при участии международной антипутинской коалиции. Поэтому нужно продолжать уговаривать страны, которые уже выразили свою позицию против путинского режима или хотя бы занимают отстраненную позицию", - добавил Бадрак.
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