Верховный Суд заявил об исчезновении 68 автомобилей на сумму свыше 12 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.



"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины", – говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что суд, обнаружив такие обстоятельства, сообщил Национальной полиции Украины о возможном правонарушении.





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