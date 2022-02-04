Верховный Суд заявил об исчезновении 68 автомобилей на сумму свыше 12 млн грн
Верховный Суд Украины заявил, что в ночь с 3 на 4 февраля 68 принадлежащих суду автомобилей исчезли без согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами
Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.
"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что суд, обнаружив такие обстоятельства, сообщил Национальной полиции Украины о возможном правонарушении.
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