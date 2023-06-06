Верховный Суд заявил о подделке документов для пересечения границы от имени суда
Председатель Верховного Суда не издавал приказ о командировке судей и работников суда с целью незаконного пересечения границы
Об этом говорится в сообщении ВС.
"С целью незаконного пересечения государственной границы Украины и выезда за пределы территории Украины были подделаны документы, выданные якобы Верховным Судом. Сообщаем, что председатель Верховного Суда Кравченко С. И. не издавал приказ от 2 июня 2023 № 09/0/18/ 23-к "О командировке судей и работников суда", – говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, правоохранители обязаны применять все предусмотренные законом меры по обеспечению расследования этого факта.
- В среду, 31 мая, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
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