Верховный суд восстановил в должности "судью Майдана" Пойду
Кассационный административный суд ВС признал незаконным увольнение экс-главы Дарницкого районного суда Киева Сергея Пойды
Об этом сообщает РБК-Украина .
Пойда возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года и был уволен Верховной Радой 29 сентября 2016 года.
Причина увольнения: во время Революции Достоинства судья выносил неправомерные решения об аресте активистов.
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Верховный суд согласился с аргументом Пойды о нарушении процедуры в Раде. В частности, судья отсутствовал при рассмотрении вопроса об увольнении.
ВС отменил постановление парламента о его увольнении.
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