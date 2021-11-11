Верховный Суд в Лондоне заслушал позицию Украины по "долгу Януковича"

Об этом сообщает министерство финансов Украины .

"Во время слушания, которое состоялось сегодня в Верховном Суде Соединенного Королевства, Украина воспользовалась возможностью еще раз представить свою правовую позицию относительно иска, поданного против нее Россией в связи с еврооблигациями на сумму 3 млрд долларов США. Указанные еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года года в виде обычного вращающегося на бирже долгового инструмента, однако 100% которых было выкуплено Российской Федерацией, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина была вынуждена заключить соглашения о выпуске еврооблигаций, поскольку Россия угрожала и совершала военную и экономическую агрессию.

В Верховном Суде украинская сторона добивается признания выпуска облигаций недействительным, поскольку это произошло по принуждению. Или остановить судебное производство.

"Справедливым будет остановить судебное производство, если английский суд сочтет, что по процессуальным основаниям суд не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины. Именно такую позицию заявил английский апелляционный суд в своем очень важном решении, которое было вынесено в сентябре 2018 года", - говорится. в сообщении.

В Минфине добавляют, что надеются на положительное рассмотрение дела, которое Россия инициировала как элемент агрессии против Украины.



Ожидается, что Верховный Суд после завершения этого слушания перейдет к работе над подготовкой решения и его вынесению.