Верховный Суд снова отменил незаконное постановление апелляционного суда в пользу Портнова, - адвокат Головань

Об этом говорится в блоге адвоката Игоря Голованя на сайте "Украинская правда".

"Чиновники США, применяя к Портнову санкции, знали о чем пишут, когда назвали его court fixer (судебный решала). По всей видимости, Портнов до сих пор сжимает в своих руках чувствительные органы многих деятелей судебной системы. Сам или через верного члена своей команды Татарова, который, по мнению многих, влияет именем президентского офиса. И некоторые судьи ради Портнова готовы буквально на все что угодно. Для кого еще судьи Киевского апелляционного могли попрать не только факты и нормы закона, но и правовую позицию Верховного Суда? Буквально на все наплевать, но удовлетворить Портнова? Для кого еще, кроме судей столичной апелляции, Портнов имеет честь и достоинство, которые следует защищать? При этом для получения в свою пользу незаконных судебных решений Портнову даже в Украине не нужно находиться. Такой себе court fixer с удаленным доступом", – пишет адвокат.

Головань отметил, что дело длится уже четыре года. В августе 2019 года Портнов обратился в Печерский суд с требованием опровергнуть его очевидные связи с агрессором.

"Печерский суд, вопреки фактическим обстоятельствам и закону, требования Портнова удовлетворил. Киевский апелляционный незаконное решение Печерского поддержал. И только Верховный Суд расставил точки над Ї, незаконное творчество судей в пользу Портнова отменил, вернув дело на новое рассмотрение. Выводы ВС показались вполне понятными Печерскому суду под председательством судьи Бусик, который по результатам нового рассмотрения дела отказал Портнову в иске. Но, по неизвестным причинам, Киевский апелляционный суд, под председательством судьи Гуля, снова удовлетворил требования Портнова, откровенно отмахнувшись от выводов Верховного Суда", - заявил Головань.

Далее адвокат объясняет, что поэтому Петр Порошенко, партия "Европейская солидарность" и телеканал "Прямой" снова обратились в ВС, где дело попало к судье Василию Крату.

Несмотря на установленный законом 60-дневный срок, дело пересматривалось с июня по середину октября.

"Почему так долго? Уважаемый судья-докладчик Крат, видимо, пытался убедить коллег в том, что дело следует не пересмотреть в установленный законом срок, а передать его на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку "существует исключительная правовая проблема" относительно "формирования единой правоприменительной практики по распределению судебных расходов". По каким причинам следовало формировать правоприменительную практику судебного сбора именно по делу об опровержении недостоверной информации, можно только догадываться. Но так совпало, что именно в то время, когда судья Крат заботился о практике распределения судебных издержек, Андрей Портнов пытался быстро выполнить незаконное постановление Киевского апелляционного суда в свою пользу", – считает Игорь Головань.

"Для этого судья Печерского суда Сергей Вовк подписал для Портнова необходимые исполнительные письма. Хотя судья Вовк вообще не рассматривал это дело в первой инстанции. Также он не является председателем или заместителем председателя суда, а потому не совсем понятно, почему именно он ставил соответствующие подписи. Или наоборот, очень понятно. Сейчас дело передано на новое рассмотрение в Киевский апелляционный суд. Возможно, с третьей попытки судьи Киевского апелляционного суда смогут постановить законное решение", - отметил адвокат.