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Верховный суд РФ признал батальон "Азов" террористической организацией

2 августа, 2022 вторник
13:46
война с Россией

Верховный суд РФ признал отряд специального назначения "Азов" террористической организацией

Об этом сообщает пропагандистское российское издание ТАСС.

Отмечается, что Верховный суд России признал отдельный отряд специального назначения "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность в РФ.

"Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу", - сказали в суде России.

Как пишет ТАСС, участники организации, признанной судом террористической, несут уголовную ответственность, в отличие от военнопленных.

Кроме того, РосСМИ отмечают, что учредители указанной организации и ее руководители наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. При этом рядовые участники – лишением свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Военных, добровольно прекративших участие в деятельности организации до начала расследования, обещают освободить от уголовной ответственности.

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