Об этом сообщает пропагандистское российское издание ТАСС.

Отмечается, что Верховный суд России признал отдельный отряд специального назначения "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность в РФ.

"Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу", - сказали в суде России.

Как пишет ТАСС, участники организации, признанной судом террористической, несут уголовную ответственность, в отличие от военнопленных.

Кроме того, РосСМИ отмечают, что учредители указанной организации и ее руководители наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. При этом рядовые участники – лишением свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Военных, добровольно прекративших участие в деятельности организации до начала расследования, обещают освободить от уголовной ответственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb