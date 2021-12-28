Верховный суд РФ принял решение ликвидировать организацию "Международный Мемориал", исследующую политические репрессии

Об этом сообщает телеканал "Дождь" .



Верховный суд РФ удовлетворил обращение Генпрокуратуры о ликвидации российской правозащитной и историко-просветительской организации "Международный Мемориал".



В ходе судебного заседания "Мемориал" обвинили в "искажении исторической памяти о Великой Отечественной войне", создании "ложного образа Советского Союза как террористического государства", попытках реабилитировать нацистских преступников и открытой поддержки запретных организаций.



Ранее Генпрокуратура обвиняла организацию в "систематических нарушениях" закона об "иностранных агентах". Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по правам человека, якобы "Мемориал" поддерживает террористические и экстремистские организации.



У здания Верховного суда прошли пикеты, несколько человек задержали.



Европарламент в середине декабря призвал отозвать иск о ликвидации "Мемориала" и угрожал санкциями против ответственных за преследование правозащитников. Также в этом году на церемонии получения Нобелевской премии мира журналист Дмитрий Муратов выступил в поддержку организации.



"Международный мемориал" занимается изучением и сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в ХХ ст. Также организация занималась правозащитной деятельностью, включая перечисление и поддержку политических заключенных в России.

Ранее главу карельского "Мемориала" и исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам колонии строгого режима.