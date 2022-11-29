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Верховный Суд рассмотрит инвестиционное дело относительно акций Полтавского ГОК, которые пытаются отобрать компании, связанные с Коломойским, - delo.ua

29 ноября, 2022 вторник
16:53
Новости Игорь Коломойский

История о четырех компаниях, отсудивших 40% Полтавского ГОК (ПГОКа) 20 лет спустя у законных владельцев и за которыми стоит Коломойский, получила свое продолжение

Об этом пишет delo.ua.

Рассмотрение Верховным Судом Украины кассационной жалобы законных владельцев относительно вышеуказанных акций, которое должно было состояться 17 ноября 2022 года, перенесено на 1 декабря 2022 года. Дело будет рассмотрено в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда Украины следующей коллегией судей: председательствующий - Баранец А.М. и судьи Кролевец О. А. и Студенец В. И.

Как стало известно нашей редакции из материалов кассационной жалобы Ferrexpo, компания надеется, что судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Украины рассмотрят данное дело справедливо и в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и что этому беззаконию наконец будет положен конец, когда 20 лет спустя у инвестора пытаются отобрать честно приобретенные акции украинского подразделения компании Ferrexpo.

Компания Ferrexpo обратилась также с ходатайством о передаче дела № 910/15551/20 на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда. Адвокаты Ferrexpo отмечают, что во время принятия решения Северным апелляционным хозяйственным судом, кроме всех других грубых нарушений, был нарушен один из основных принципов верховенства права – принцип правовой определенности, который предусматривает, что в любом споре вступившее в силу решение суда не может быть подвергнуто сомнению и еще и 20 лет спустя.

Ведь вопрос о законности заключения договора отчуждения (купли-продажи) акций Полтавского ГОК уже неоднократно рассматривался хозяйственными судами Украины, и по результатам рассмотрения были приняты судебные решения, вступившие в законную силу. Решения предыдущих судов однозначны и окончательны – 20 лет назад акции были проданы законным способом с соблюдением законодательства Украины, действующего в то время.

Таким образом, предварительной инстанцией нарушены важнейшие принципы гарантирования государством реализации права человека на справедливый суд.

Если решение предыдущей судебной инстанции не будет отменено, это будет дальше разрушать инвестиционный климат Украины, важность которого все время подчеркивают президент Украины Владимир Зеленский и Правительство Украины, представленное первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины Юлией Свириденко на многочисленных международных и украинских экономических форумах.

Во время своей речи на открытии Всемирного экономического форума в Давосе, который состоялся в мае 2022 года, Юлия Свириденко представила план действий, реализация которого поможет сохранить устойчивость и стабильность экономической системы во время войны и развитие Украины после победы. Компания Ferrexpo, которая является единственной компанией с активами в Украине, которая имеет котировки на основной площадке Лондонской фондовой биржи, своим надежным и эффективным функционированием вносит весомый вклад в развитие украинской экономики, обеспечивает тысячи людей рабочими местами и платит многомиллионные налоги и сборы в бюджеты всех уровней, а любые корпоративные атаки, нарушающие стабильную работу предприятия, должны считаться угрожающими национальной безопасности. И все это происходит в сложное для Украины время, когда все должны объединяться и направлять свои усилия на борьбу с внешним врагом, а не уничтожать успешный международный бизнес в Украине.

Министр экономики подчеркнула приоритетную важность привлечения инвестиций в Украину. В частности, она отметила, что задача нашей страны – создать благоприятную среду для бизнеса, обеспечить защиту прав собственности и верховенство права.

Но как можно привлечь деньги, если инвесторы видят реальное отношение к ним и угрозу для их вложений? Международные акционеры входящего в группу Ferrexpo Полтавского ГОК уже вложили миллиарды долларов в экономику Украины в течение последних 20 лет, а в результате получили ситуацию, когда у них фактически пытаются отобрать собственность именно через эти 20 лет после вложения средств. Это вопрос, на который окончательный ответ даст решение Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Украины. Оно и определит дальнейшую инвестиционную судьбу Украины.

Согласно заявлениям самой Ferrexpo и ее международных инвесторов, вложивших огромные инвестиции в компанию, приобретя акции публичной компании на основной площадке Лондонской фондовой биржи, если они не найдут правосудие в Украине, то будут вынуждены обращаться с исками к государству Украина в Европейский суд по правам человека и международные суды, регулирующие защиту иностранных инвестиций в соответствии с международными договорами Украины и Великобритании и Швейцарии с требованием вернуть незаконно отобранную у инвестора собственность на территории Украины и компенсировать все многомиллионные убытки, вызванные потенциальным отсутствием правосудия в Украине.

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