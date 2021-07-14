Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Верховный Суд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

"Безусловно, сегодняшнее решение Верховного Суда по Тупицкому на самом деле вовсе не о Тупицком. Оно гораздо шире. Оно о сопротивлении неизбежному", - отметил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

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