Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ
Верховный Суд признал противоправным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей КСУ
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Верховный Суд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
"Безусловно, сегодняшнее решение Верховного Суда по Тупицкому на самом деле вовсе не о Тупицком. Оно гораздо шире. Оно о сопротивлении неизбежному", - отметил Подоляк.
- Напомним, президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное