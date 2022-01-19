Верховный суд признал недействительной передачу Протасового Яра застройщику

Об этом он написал в Telegram.



После признания судом первой инстанции договора субаренды недействительным в Верховный суд обратилась организация "Бора" – она была основным арендатором земли Протасового Яра и передала ее застройщику.



По словам Кличко, Верховный суд решил оставить в силе решение суда первой инстанции. Мэр отметил, что сам договор аренды земли нарушает публичный порядок и юридические требования.



"Ведь когда-то Черновецкий подписал его самовольно и без согласия Киевсовета. Это установлено в решениях предыдущих судебных инстанций", - добавил он.

Справка: В 2007 году при содействии бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого Киевсовет перевел Протасов Яр в территорию жилищно-общественной застройки. Здесь начала строить днепровская компания ООО "Дайтона Груп", взявшая участок в субаренду.28 июля 2020 года Киевсовет вернул Протасовому Яру статус территории зеленых насаждений общего пользования и признал предыдущие решения не отвечающими интересам общине Киева.В ноябре 2020-го "Дайтона Групп" подала в суд с требованием отменить решение городских властей, а его действия признать противоправными. Компания убеждала, что Киевсовет не может отменить свое предыдущее решение, потому что его уже реализовали.В апреле 2021 года Окружной админсуд Киева удовлетворил этот иск, но в сентябре апелляционный суд отменил это решение и принял новое: отказать в удовлетворении административного иска.В начале января 2022 года Верховный Суд принял сторону Киевсовета.​​