Верховный суд признал недействительной передачу Протасового Яра застройщику
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что договор субаренды земли в Протасовом Яру признан недействительным
Об этом он написал в Telegram.
После признания судом первой инстанции договора субаренды недействительным в Верховный суд обратилась организация "Бора" – она была основным арендатором земли Протасового Яра и передала ее застройщику.
По словам Кличко, Верховный суд решил оставить в силе решение суда первой инстанции. Мэр отметил, что сам договор аренды земли нарушает публичный порядок и юридические требования.
"Ведь когда-то Черновецкий подписал его самовольно и без согласия Киевсовета. Это установлено в решениях предыдущих судебных инстанций", - добавил он.
Справка: В 2007 году при содействии бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого Киевсовет перевел Протасов Яр в территорию жилищно-общественной застройки. Здесь начала строить днепровская компания ООО "Дайтона Груп", взявшая участок в субаренду.
28 июля 2020 года Киевсовет вернул Протасовому Яру статус территории зеленых насаждений общего пользования и признал предыдущие решения не отвечающими интересам общине Киева.
В ноябре 2020-го "Дайтона Групп" подала в суд с требованием отменить решение городских властей, а его действия признать противоправными. Компания убеждала, что Киевсовет не может отменить свое предыдущее решение, потому что его уже реализовали.
В апреле 2021 года Окружной админсуд Киева удовлетворил этот иск, но в сентябре апелляционный суд отменил это решение и принял новое: отказать в удовлетворении административного иска.
В начале января 2022 года Верховный Суд принял сторону Киевсовета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное