Верховный Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

15 февраля Большая палата Верховного Суда подтвердила невозможность возвращения национализированного ПриватБанка экс-владельцам: оставлено в силе определение Хозяйственного суда города Киева от 2 июня 2021 года, согласно которому закрыли производство по делу о недействительности договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате чего государство присвоило все акции банка в декабре 2016 года.

"Приветствуем решение Верховного Суда, который признал правомерным применение по этому делу норм Закона № 590-ІХ. Такое решение не только поставило точку по этому делу. Оно позволит решить более 40 инициированных другими связанными с ПриватБанком лицами подобных споров и сделать невозможным возврат акций государственного банка бывшим владельцам. Ведь согласно этому закону производства по таким делам подлежат закрытию. Единственным возможным способом защиты прав бывших участников банка в случае их нарушения является возмещение причиненного ущерба в денежной форме", - прокомментировал решение глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Так, в пресс-службе напомнили, что дело было открыто по иску экс-председателя ПриватБанка Александра Дубилета от декабря 2019 года, который пытался обжаловать решение о национализации банка.

Справочно. После того как 18 декабря 2016 года ПриватБанк решением НБУ был отнесен к неплатежеспособным, банк был выведен с рынка с применением законной процедуры bail-in: обмен вкладов связанных с банком лиц на акции банка, которые в дальнейшем были выкуплены Министерством финансов за 1 грн для спасения банка и возобновления его платежеспособности. Для сохранения финансовой стабильности государство докапитализировало банк на 155 млрд грн.