Верховный Суд подтвердил: Совские ставки принадлежат киевлянам
Во вторник, 6 октября, в Кассационном суде в составе Верховного Суда Украины состоялось заседание по делу о Совских ставках (№910/7250/18)
Корреспондент Еспресо посетил заседание суда.
Бывший арендатор почти 20 га нижнего каскада Совских прудов ООО "Хозяйственник" из орбиты влияния депутата Киевсовета Игоря Баленко пытался обжаловать решения судов первой и второй инстанций, которые расторгли договор аренды и вернули зеленую зону киевлянам.
Судебная коллегия в составе судей Инны Бердник (председательствующий), Ивана Мищенко и Виталия Зуева оставили кассационную жалобу ООО "Хозяйственник" без удовлетворения. Таким образом в силе остается решение суда 2019 года о расторжении договора аренды земельного участка нижнего каскада Совских прудов. Напомним, иск о расторжении договора аренды в интересах киевлян подала столичная прокуратура.
Справка:
Господин Баленко не скрывал, что хочет застроить Совские ставки многоэтажками. Для реализации его плана нужно было бы засыпать часть водоемов, что привело бы к уничтожению ценной экосистемы нижнего каскада прудов.
Громада предлагает альтернативный план по обустройству экологического парка на Совских прудах. Уже есть концепция такого парка, экологическая комиссия Киевсовета и управление экологии Киевской администрации поддержали эту идею.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное