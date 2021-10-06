Верховный Суд подтвердил: Совские ставки принадлежат киевлянам

Корреспондент Еспресо посетил заседание суда.



Бывший арендатор почти 20 га нижнего каскада Совских прудов ООО "Хозяйственник" из орбиты влияния депутата Киевсовета Игоря Баленко пытался обжаловать решения судов первой и второй инстанций, которые расторгли договор аренды и вернули зеленую зону киевлянам.



Судебная коллегия в составе судей Инны Бердник (председательствующий), Ивана Мищенко и Виталия Зуева оставили кассационную жалобу ООО "Хозяйственник" без удовлетворения. Таким образом в силе остается решение суда 2019 года о расторжении договора аренды земельного участка нижнего каскада Совских прудов. Напомним, иск о расторжении договора аренды в интересах киевлян подала столичная прокуратура.



Справка:



Господин Баленко не скрывал, что хочет застроить Совские ставки многоэтажками. Для реализации его плана нужно было бы засыпать часть водоемов, что привело бы к уничтожению ценной экосистемы нижнего каскада прудов.



Громада предлагает альтернативный план по обустройству экологического парка на Совских прудах. Уже есть концепция такого парка, экологическая комиссия Киевсовета и управление экологии Киевской администрации поддержали эту идею.

