Верховный суд подтвердил приговоры экс-бойцам "Торнадо"

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.



В суде заявили, что экс-бойцы были осуждены, в частности, за незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий.

В апреле 2017 года 12 экс-бойцов "Торнадо" приговорили к 5-11 годам с лишением воинских званий . Их обвиняли в насилии и пытках.