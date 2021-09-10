Верховный суд подтвердил приговоры экс-бойцам "Торнадо"
Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без изменений решение в отношении лиц, связанных с расформированной спецротой "Торнадо"
Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.
В суде заявили, что экс-бойцы были осуждены, в частности, за незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий.
- В апреле 2017 года 12 экс-бойцов "Торнадо" приговорили к 5-11 годам с лишением воинских званий . Их обвиняли в насилии и пытках.
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