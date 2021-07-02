Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу в деле об убийстве Гонгадзе
Верховный суд подтвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе
Об этом сообщает УП.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного отклонил все кассационные жалобы, в том числе и адвоката Пукача.
Жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго пострадавшего Алексея Подольского.
Пукач просил смягчить наказание, а представители Подольского - рассмотреть дело заново.
- Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года.
- 2 ноября этого же года в лесу возле Таращи был найден обезглавленный труп. Жена и друзья узнали в нем Георгия.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерия Костенко и Александра Поповича к 12 годам лишения свободы.
- 22 июля 2009 года задержанный генерал Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе
- В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению.
- Пукач называл второго президента Леонида Кучму "одним из заказчиков" убийства.
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