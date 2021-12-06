Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной измене

Об этом шла речь во время заседания, которое транслировалось на YouTube.



"Суд постановил: приговор Оболонского райсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича оставить без изменений, а кассационные жалобы защитников Байдыка, Беленко, Горошинского, Сердюка и Федоренко и Фозекош - без удовлетворения", - объявил председательствующий судья Андрей Чистик.



Это постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.



Полный текст постановления будет оглашен 13 декабря 2021 года в 15:30.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Янукович признан невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.