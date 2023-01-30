Верховный Суд оставил в силе приговор террористке "ДНР" Багире - 13 лет за решеткой
Верховный Суд согласился с доводами прокурора относительно террористки "ДНР" Багиры и оставил в силе ее наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При принципиальной позиции Офиса Генерального прокурора Верховный Суд оставил по-прежнему судебные решения в отношении гражданки Украины, осужденной за государственную измену и содействие деятельности террористической организации", - пишет прессслужба.
Прокурор в суде доказал, что участница "ДНР" с позывным Багира влияла на деятельность псевдореспублики и работала против Украины.
В январе 2017 года злоумышленница создала сеть информаторов, собиравших данные о перемещении украинских военных и техники. Эту информацию Багира передавала врагу.
22 июля 2014 года СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки России Марии Коледы, которая имела позывной Багира. Досудебное расследование по ст. 294 (массовые беспорядки) ст.263 (незаконное обращение с оружием) вели следователи СБУ. За совершение таких преступлений ей предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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