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Верховный Суд оставил компании Жеваго 40% акций Полтавского ГОКа

20 апреля, 2023 четверг
14:29
Общество Верховный суд Украины

Большая палата Верховного Суда по делу по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината отменила признание недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций ГОКа, входящего в компанию Ferrexpo Константина Жеваго, и передачу их бывшим акционерам предприятия

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Большая Палата ВС частично удовлетворила кассационные жалобы ЧАО "Деловые партнеры" и компании Ferrexpo AG: упразднила постановление апелляционного суда, решение суда первой инстанции изменила в мотивировочной части, а в другой части – оставила в силе, – говорится в сообщении.

Компании, связанные с Константином Жеваго, в 2002 году приобрели упомянутые акции у четырех оффшорных компаний: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investments Limited.

После нескольких допэмиссий, а также принудительного выкупа акций у миноритариев единственным акционером Полтавского ГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo.

В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и проведения допэмиссий. В частности, компании просили взыскать с Ferrexpo AG в их пользу пакеты акций в размере 12,1378%, 12,1378% и 6,5946% соответственно.

После продолжительного судебного разбирательства все претензии были полностью отклонены в 2015 году.

В конце 2020 года бывшие акционеры Полтавского ГОКа снова обжаловали соглашение в украинском суде.

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исков, а Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и принял новое, которым удовлетворил иски частично: признал спорный договор недействительным в обжалованной части, истребовал из владения компании Fеrrexpo AG пакеты акций в пользу компаний Developments Limited, Emsworth Assets Limited и Gilson Investments Limited и обязал депозитарное учреждение зачислить акции на счета указанных компаний, а в остальных исковых требованиях – отказал.

Справка о ЧАО "Полтавский ГОК": ЧАО "Полтавский ГОК" является одним из предприятий компании Ferrexpo и входит в число крупнейших мировых производителей высококачественных окатков. Компания является одним из современных высокотехнологичных предприятий горнодобывающей промышленности и обеспечивает высококачественным сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. За 2022 год предприятие оплатило более 3,3 миллиарда гривен в бюджеты разных уровней. Входит в ТОП 30 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2022 году Группа произвела 6,1 миллиона тонн в 2022 году, что на 46% меньше по сравнению с предыдущим годом, что отражает операционные и логистические ограничения в течение 2022 года из-за полномасштабной войны в Украине (2021: произведено 11,2 миллиона тонн). Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .

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