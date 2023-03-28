Верховный Суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор ВАКС по экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в деле об уменьшении портовых сборов на 20% в 2017 году
Об этом он написал в Facebook .
"Сегодня Верховный Суд поставил окончательную точку в спекуляциях НАБУ... Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом", - сообщил Омелян.
"Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и вскоре внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя", - добавил экс-министр.
- В июне 2020 года в НАБУ заявили, что действия экс-министра инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированы по ч.2 ст.211 УКУ. Ему инкриминировали ущерб государству в 30,4 млн грн.
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