Об этом он написал в Facebook .

"Сегодня Верховный Суд поставил окончательную точку в спекуляциях НАБУ... Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом", - сообщил Омелян.

"Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и вскоре внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя", - добавил экс-министр.