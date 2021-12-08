Верховный суд окончательно вернул государству 14 зданий Нацкинематеки в Киеве
Верховный Суд оставил безизменений решение судов двух инстанций о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества госпредприятия "Национальная кинематека Украины" и подтвердил, что 14 зданий должны вернуть в собственность государства
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По версии следствия, из-за сговора служащих министерства культуры Украины, госпредприятия "Национальная кинематека Украины", арбитражного управляющего госпредприятия, а также частных лиц, последние завладели недвижимостью, стоимость которой достигает 42 млн грн.
Юридическое лицо, которое было лишено возможности принять участие в аукционе на законных основаниях, подало иск о признании его недействительным из-за нарушения правил проведения. НАБУ предоставило собранные детективами материалы досудебного расследования по незаконности указанного аукциона.
Верховный суд подтвердил, что 14 построек и сооружений общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, которые разместились на земельном участке около 8 га рядом состанцией метро "Лесная" в Киеве, должны вернуть в собственность государства и приняло соответствующее постановление в составе палаты Кассационного хозяйственного суда по рассмотрению дел о банкротстве.
- Напомним, 15 февраля 2021 года Хозяйственный суд города Киева признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины".
- 16 июня 2021 года суд апелляционной инстанции подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, оно вступило в законную силу.
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