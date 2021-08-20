Верховный суд обязал украинскую дочку "Сбербанка" прекратить использование торговой марки

Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.



Согласно сообщению, Верховный Суд принял окончательное решение в инициированной Сбербанком в 2016 году делу и поставил точку в многолетнем споре "Сбербанка России" и "Сбербанка" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.



"В связи с получением окончательной победы Ощадбанк уверяет, что это важное судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. Вместе с тем это важное решение Верховного Суда дает Сбербанка возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов ", - говорится в сообщении.



В пресс-служба отметили, что это дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Сейчас акционерное общество "Сбербанк" обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

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