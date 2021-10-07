Верховный суд назначил рассмотрение жалобы Зеленского на отмену указа об увольнении Тупицкого

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.



Большая Палата назначила к рассмотрению апелляционную жалобу Зеленского решения Кассационного административного суда Верховного суда по иску Тупицкого по обжалованию указа президента в части отмены указа президента о назначении Тупицкого судьей КСУ.



Судебное заседание назначено на 11:00 17 ноября.

Напомним, Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, поскольку президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили, что обжалуют решение Верховного Суда.

Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента из-за признания неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

На судей Верховного суда, вынесших решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело за злоупотребление властью.

Верховный суд отреагировал на дело, которое открыло Госбюро расследований по решению суда о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

Офис президента обжаловал решение Верховного суда об отмене указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда