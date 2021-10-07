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Верховный суд назначил рассмотрение жалобы Зеленского на отмену указа об увольнении Тупицкого

7 октября, 2021 четверг
19:05
Новости Верховный суд Украины

Большая Палата Верховного суда рассмотрит дело об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Большая Палата назначила к рассмотрению апелляционную жалобу Зеленского решения Кассационного административного суда Верховного суда по иску Тупицкого по обжалованию указа президента в части отмены указа президента о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Судебное заседание назначено на 11:00 17 ноября.

  • Напомним, Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, поскольку президент вышел за рамки своих полномочий.
  • Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
  • В ОПУ впоследствии сообщили, что обжалуют решение Верховного Суда.
  • Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента из-за признания неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
  • На судей Верховного суда, вынесших решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело за злоупотребление властью.
  • Верховный суд отреагировал на дело, которое открыло Госбюро расследований по решению суда о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
  • Офис президента обжаловал решение Верховного суда об отмене указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда

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