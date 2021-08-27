Верховный суд Китая признал незаконной шестидневную рабочую неделю по 12 часов в день
Верховный суд Китая признал незаконной работу в формате 996 (с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю)
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters .
Суд и Министерство трудовых ресурсов Китая опубликовали примеры того, что считается сверхурочной работой.Для ряда китайских компаний работа в формате "996" стала знаком чести.
С 2019 года продолжалась дискуссия о сверхурочной работе.
В прошлом месяце компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, объявила об отказе от сверхурочной работы в выходные дни.
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