Верховный суд Китая признал незаконной шестидневную рабочую неделю по 12 часов в день

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters .

Суд и Министерство трудовых ресурсов Китая опубликовали примеры того, что считается сверхурочной работой.

Для ряда китайских компаний работа в формате "996" стала знаком чести.

С 2019 года продолжалась дискуссия о сверхурочной работе.

В прошлом месяце компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, объявила об отказе от сверхурочной работы в выходные дни.