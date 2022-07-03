Верховный суд Израиля упразднил ограничения на въезд для граждан Украины

Согласно решению БАГАЦ граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу, передает NEWSru.co.il .

Суд также обязал ответчиков от имени государства оплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Напомним, иск в БАГАЦ был подан адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле 12 марта 2022 года в связи с тем, что глава МВД Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины – таким образом, по мнению истцов, нарушив безвизовое соглашение между странами

Ранее израильское государство по требованию БАГАЦ предоставило объяснение, почему украинские граждане не освобождены от просьбы о въездной визе в Израиль во время войны в Украине.

"Согласно ответу государства, граждане Украины, которые хотят сейчас въехать в Израиль, являются не туристами, а беженцами, и поэтому на них не распространяется безвизовый режим", - отмечается в сообщении.

Как объяснял NEWSru.co.il адвокат Томер Варша, договор о безвизовом сообщении, подписанный Израилем и Украиной в 2010 году, был утвержден решением правительства и вошел в законодательный акт, который может быть изменен только решением правительства или решением министра внутренних дел после консультации с комиссией кнессета по внутренним делам. По мнению Варши, решение Шакед действительно изменило безвизовое соглашение из-за наличия квоты и невозможности въехать в Израиль, не подав просьбу и не получив разрешения заранее. То есть на практике, заявлял адвокат, это аннулирует "безвиз", причем аннулирует незаконным образом – без должной процедуры.

В то же время БАГАЦ полностью принял сторону истцов. В определении Высшего суда справедливости отмечается, что интерпретация ответчиками законодательного акта об отмене виз для граждан Украины не совпадает с тем, что указано в законодательном акте, и что решение о лишении украинцев возможности въезжать в Израиль без виз на период войны незаконно.

При этом адвокат Томер Варша уточнил редакции NEWSru.co.il, что решение БАГАЦа вступает в силу немедленно. Это означает, что уже с сегодняшнего дня (03.07.2022) граждане Украины не обязаны подавать онлайн-просьбы на получение разрешения на въезд в Израиль. По словам адвоката, единственный способ не выполнить решение БАГАЦа – это внести соответствующие изменения в законодательный акт.

"Отметим, что безвизовый режим не означает автоматического разрешения на въезд в страну. То есть на паспортном контроле при въезде в Израиль гражданину страны, с которой существует соглашение о безвизе, может быть отказано во въезде. Причиной такого отказа обычно является подозрение о том, что турист действительно приехал в Израиль на заработки.

Напомним, что сразу после начала войны в Украине десятки украинских беженцев были таким образом задержаны в аэропорту имени Бен-Гуриона и отправлены обратно в Европу", - подытоживает NEWSru.co.il.

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