Верховный суд Греции отказал Литве в выдаче ветерана АТО Радкевича, которого осудили по делу о штурме Вильнюсской телебашни
Верховный суд Греции отказал Литовской Республике в выдаче гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, которого в 2021 году по запросу Литвы задержали в Греции
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"В сентябре прошлого года Радкевич отправился на отдых в Грецию, где при пересечении границы был задержан как фигурант так называемого дела 13 января о штурме Вильнюсской телебашни в 1991 году. Литовский суд заочно приговорил Александра к 4 годам лишения свободы за участие в военных действиях возле Дома печати в Вильнюсе", - написала Денисова.
Тогда, по информации Денисовой, Литва выдала европейский ордер на арест и попросила Грецию передать Радкевича для отбывания наказания.
Денисова отмечает, что Радкевич не знал о приговоре, хотя сотрудничал со следствием добровольно. В рамках международной правовой помощи Украины Литве в 2014 году мужчину допросила как свидетеля украинская прокуратура.
"Спасибо Министерству иностранных дел Украины, посольству Украины в Греческой Республике за взаимодействие и содействие в освобождении гражданина Украины. Ждем скорейшего возвращения Александра Радкевича домой", - отметила Денисова.
- Напомним, в сентябре 2021 года Греция задержала по запросу Литвы Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года, когда советское руководство пыталось удержать страну в составе СССР.
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