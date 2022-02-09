Верховный суд Греции отказал Литве в выдаче ветерана АТО Радкевича, которого осудили по делу о штурме Вильнюсской телебашни

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В сентябре прошлого года Радкевич отправился на отдых в Грецию, где при пересечении границы был задержан как фигурант так называемого дела 13 января о штурме Вильнюсской телебашни в 1991 году. Литовский суд заочно приговорил Александра к 4 годам лишения свободы за участие в военных действиях возле Дома печати в Вильнюсе", - написала Денисова.

Тогда, по информации Денисовой, Литва выдала европейский ордер на арест и попросила Грецию передать Радкевича для отбывания наказания.

Денисова отмечает, что Радкевич не знал о приговоре, хотя сотрудничал со следствием добровольно. В рамках международной правовой помощи Украины Литве в 2014 году мужчину допросила как свидетеля украинская прокуратура.

"Спасибо Министерству иностранных дел Украины, посольству Украины в Греческой Республике за взаимодействие и содействие в освобождении гражданина Украины. Ждем скорейшего возвращения Александра Радкевича домой", - отметила Денисова.

